Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 190: Der flambierte Gast
13 Min.Ab 12
Ein Fettbrand in einer Imbissküche ruft die Spezialisten auf den Plan. Neben einem Mann mit Verbrennungen bekommen sie es auch mit dem verschwundenen Imbissbesitzer zu tun, den ebenfalls gesundheitliche Probleme plagen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1