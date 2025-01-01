Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bizarre Blätter

SAT.1Staffel 8Folge 32
Folge 32: Bizarre Blätter

44 Min.Ab 12

Eine junge Frau baut vor ihrer Wohnung einen Auffahrunfall. Schnell werden bei ihr Vergiftungssymptome festgestellt. - Ein angeblich elektrosensibler Mann will die Klinik nicht betreten, weil er glaubt, dort endgültig unter der gefürchteten Strahlenbelastung zusammenzubrechen. - Eine Frau wimmelt seit Monaten ihre Tochter ab und wird bei einem Besuch in einem desaströsen Zustand aufgefunden. Was verbirgt sie vor ihrer Tochter?

SAT.1
