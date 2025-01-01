Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 33
Folge 33: Karambolage

44 Min.Ab 12

Ein Mann wird regelrecht aufgespießt, weil ein Billardqueue durch die Scheibe seines Autos kracht. Die Spezis müssen den Mann schnellstmöglich aus dem Wagen befreien. - Ein Mann kommt nach einem Schwächeanfall in die Klinik. Seine Frau glaubt, er leide an Bulimie. Was verbirgt er vor ihr? - Eine Frau wird zu Hause bewusstlos aufgefunden. Die Spezis müssen die Patientin schnell versorgen und klären, ob sie einem Einbrecher in die Quere gekommen sein könnte.

SAT.1
