Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 37: Dämonen aus Paderborn
44 Min.Ab 12
Eine Frau erhält eine verstörende Sprachnachricht ihres Freundes. An seiner Wohnung läuft ihr ein fremder Mann mit Messer im Oberschenkel vor das Auto. Was ist passiert? - Eine Frau leidet nach einer Trennung an extremem Liebeskummer. Ist das der Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand? - Als eine Frau ihren Mann vom Rastplatz abholen will, sitzt ein Fremder in dessen Lkw. Ihr Mann ist unauffindbar. Ist er in dubiose Geschäfte verwickelt oder ist ihm etwas zugestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1