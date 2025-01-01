Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 8Folge 53
44 Min.Ab 12

Ein Bestatter wird von seiner Frau bewusstlos aufgefunden. Gab es im Bestattungsinstitut einen Raubüberfall oder liegt die Wahrheit woanders begraben? - Ein 35-jähriger Patient versucht, die Aufmerksamkeit einer Krankenschwester zu erlangen. Dem diensthabenden Arzt kommt der Verdacht, dass sein Verhalten eine organische Ursache haben könnte. - Eine Mutter muss mitansehen, wie ihr 17-jähriger Sohn im Hafen von der Polizei mit einer größeren Menge Kokain erwischt wird ...

