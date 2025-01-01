Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 72
44 Min.Ab 12

Ein Nachbarschaftsstreit bringt die Spezialisten an ihre Grenzen. Als ein wütender Bürger auch noch beginnt, den Rettungswagen der Helfer zu demolieren, spitzt sich die Lage dramatisch zu. - Ein Mädchen ist beim Joggen auf eine Bordsteinkante gestürzt und hat sich den Oberkörper aufgeschlagen. Wie kam es zu dem folgenschweren Unfall? - Ein Mann verschwindet spurlos und lässt nur seinen Hund und sein Auto zurück. Wurde er Opfer eines Verbrechens?

SAT.1
