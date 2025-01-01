Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 72: Im Hauruckverfahren
44 Min.Ab 12
Ein Nachbarschaftsstreit bringt die Spezialisten an ihre Grenzen. Als ein wütender Bürger auch noch beginnt, den Rettungswagen der Helfer zu demolieren, spitzt sich die Lage dramatisch zu. - Ein Mädchen ist beim Joggen auf eine Bordsteinkante gestürzt und hat sich den Oberkörper aufgeschlagen. Wie kam es zu dem folgenschweren Unfall? - Ein Mann verschwindet spurlos und lässt nur seinen Hund und sein Auto zurück. Wurde er Opfer eines Verbrechens?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1