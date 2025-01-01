Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 76: Von Dächern und Gedärmen
43 Min.Ab 12
Bei Arbeiten am Neubau stürzt ein junger Mann von der Leiter. Während er versorgt wird, geht es seinem Bruder, der bei den Arbeiten half, von Minute zu Minute schlechter. - Eine Frau zieht sich aus ihrem Sozialleben zurück, weil sie ein Geheimnis hat. Durch ihr Schweigen setzt sie ihre Gesundheit aufs Spiel. - An ihrem 18.Geburtstag kracht eine Jugendliche auf ihrer Jungfernfahrt mit dem zum Geburtstag geschenkten Auto in den Wagen einer Dragqueen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1