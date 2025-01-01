Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Geist auf der Autobahn

SAT.1Staffel 8Folge 80
Geist auf der Autobahn

Geist auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 80: Geist auf der Autobahn

44 Min.Ab 12

Ein junger Mann baut einen Unfall, als er angeblich einen Geist im Rückspiegel sieht. Was steckt hinter dieser Erscheinung und wer ist in Gefahr? - Ein verwirrter Mann wird in die Klinik gebracht. Er soll in der Bibliothek eine Frau angegrapscht haben. - Ein Mann ist auf einer Büro-Toilette zusammengebrochen. Doch schnell müssen die Spezis nicht nur seine, sondern plötzlich auch ihre eigene Gesundheit retten.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen