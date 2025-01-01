Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 90
44 Min.Ab 12

Ein Bauarbeiter hängt an einer Baggerschaufel und droht, zu ersticken. Während seine Frau um sein Leben bangt, ahnt niemand, in welcher Gefahr sie auch selbst schwebt. - Eine Sportlerin wird mit Beinbruch in die Klinik gebracht. Was nach einem Sportunfall aussieht, entpuppt sich als lebensbedrohliche Erkrankung. - Nach einem Autounfall muss eine Frau beweisen, dass sie nicht schuld ist. Doch ihr fehlt jede Erinnerung und die Unfallbeteiligten hegen einen perfiden Plan.

