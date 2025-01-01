Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 96: Unsichtbarer Verfolger
44 Min.Ab 12
Vier Freunde haben sich zu einem Picknick im Wald verabredet, doch dann sind zwei von ihnen verschwunden. Wer ist der unsichtbare Verfolger, der hinter ihnen her ist? - Als ein Familienvater auf dem Krankenhausparkplatz zusammenbricht, gehen alle von einer schweren Krankheit aus. Doch warum geht es plötzlich auch der Tochter so schlecht? - Nach einem Treppensturz ist ein Sportler verletzt. Es steht ein schwerwiegender Verdacht im Raum: Wurde er gestoßen?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
