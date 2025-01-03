Auf Streife
Folge 110: Selbstlose Liebe
45 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Verzweifelt betritt eine Pflegemutter die Wache Köln-Mülheim: Ihr Auto wurde samt Pflegetochter gestohlen! - Mit einem aufgesprengten Tresor kommt ein Mann aufs Revier: Wertvolle Fußball-Sammelhefte wurden entwendet! - Ein Rentner zerkratzt den Wagen des Chefs der Tochter. Es stellt sich heraus: Er hat bewusst dieses Auto gewählt! - Wegen Hilfeersuchens werden die Polizisten zu einem Schrottplatz gerufen. Dort finden sie den Wachhund mit Blut an der Schnauze vor ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1