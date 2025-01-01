Auf Streife
Folge 10: Der Spinner
44 Min.Ab 12
Eine Studentin bringt einen Karton mit einer gefundenen Vogelspinne auf die Wache Köln-Mülheim. Doch als sie den Karton öffnet, ist die Spinne verschwunden! - Vor der Wache hockt ein nackter Mann im Gebüsch und erhofft Hilfe: Eine Prostituierte hat ihn verführt und dann abgezockt! - In einer Senioren-WG wird gestohlen. Hat die Pflegerin was damit zu tun? - Die Mutter eines 28-Jährigen ist sich sicher: Ihr Sohn wird von einer Verrückten gestalkt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1