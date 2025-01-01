Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Findet Nori

SAT.1Staffel 10Folge 11
Findet Nori

Auf Streife

Folge 11: Findet Nori

45 Min.Ab 12

Vor der Wache Köln-Mülheim irrt eine Frau im Abendkleid verwirrt umher. Zudem hat sie Blut an der Schläfe! - Eine Frau stürmt auf die Wache Köln-Mülheim: Die Zeichnungen des siebenjährigen Nachbarsjungen weisen auf eine grausame Tat hin! - Einer Mutter wird der Kinderwagen samt Geldbörse, Handy und Einkäufen gestohlen. Kurz darauf entdeckt sie die mutmaßlichen Diebe mit dem Diebesgut! - Müllmänner melden einen kuriosen Fund: In den Tonnen einer Druckerei liegt ein Haufen Bargeld!

