Auf Streife
Folge 6: Der Kampf um Elisa
44 Min.Ab 12
Eine aufgelöste Mutter sucht Hilfe in der Wache Köln-Mülheim: Sie erreichte ein beunruhigender Brief ihrer 15-jährigen Tochter, die in einer Pflegefamilie lebt! - Ein Vlogger sucht Zuflucht in der Wache Köln-Mülheim: Ein Mob wütender Mütter ist hinter ihm her! - Auf Streife entdecken die Beamten einen verletzten 18-Jährigen. Sein Körper weist Spuren einer Misshandlung auf! - Schock während der Autofahrt: Klamotten fliegen auf die Straße und verursachen einen Unfall!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1