Auf Streife
Folge 3: Dann geh doch zu Ghetto!
44 Min.Ab 12
Helikoptermutter: Auf der Wache Köln-Mülheim meldet eine Mutter ihre 17-jährige Tochter als vermisst. - Eine Frau beschuldigt ihren kriminellen Cousin des Autodiebstahls, doch das soll längst nicht alles sein. - Überraschung auf der Wache Köln-Mülheim: Aufgebrachte Nachbarn, Tüten voller Hundekot und ein bunt gefärbter Vierbeiner! - Eine Frau riskiert nicht nur ihr eigenes Wohl, um sich das Blind-Date ihrer Schwester zu krallen!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
