Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Jeffsache

SAT.1Staffel 10Folge 2
Jeffsache

JeffsacheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 2: Jeffsache

44 Min.Ab 12

Eine 29-Jährige betritt bedrückt die Wache Köln-Mülheim: Ihr Chef hat sie sexuell belästigt! Als sie eine Anzeige aufgibt, schlägt er erneut zu! - Eine Mutter in Angst um ihren Sohn. Den Familienhund hat der Einbrecher im Garten bereits ausgenockt. - Auf der Wache Köln-Mülheim entbrennt ein Nachbarschaftsstreit. Der Grund: eine zerbrochene Schallplatte der deutschen Rockband BAP. - Als ein Hotelgast überfallen wird, gerät das vorbestrafte Zimmermädchen in Verdacht!

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen