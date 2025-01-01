Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Sugar Didi

45 Min.Ab 12

Auf Streife greifen die Polizisten eine minderjährige Obdachlose auf, die von den Eltern vermisst wird. Der Grund für ihre Flucht macht fassungslos. - Ein Fotograf und sein Model kommen auf die Wache, um Anzeige gegen eine Modelkollegin zu erstatten. - Tatort Imbisswagen: Der Besitzer ist auf der Suche nach seiner Frau, die nach der Schicht nicht nach Hause kam! - Ein Rentner verschanzt sich in seinem Haus, das voll ist mit Fallen zum Schutz vor Eindringlingen.

