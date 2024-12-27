Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Du bist nicht meine Mutter

SAT.1Staffel 10Folge 20vom 27.12.2024
Du bist nicht meine Mutter

Auf Streife

Folge 20: Du bist nicht meine Mutter

45 Min.Folge vom 27.12.2024Ab 12

Nachdem ein Paar eine versuchte Vergewaltigung abwendet, ist deren Sohn verschwunden! - Wütender Kaninchenzüchter auf dem Revier Köln-Mülheim: Statt des prämierten Zuchtrammlers liegt nur noch ein Foto im Stall! - Tatort Supermarkt: Erst die menschenverachtende Aktion des Leiters, dann die gestohlene Geldbörse und daraufhin die leere Kasse! - Während eines geheimen Dates wird eine Frau auf dem Damen-WC niedergeschlagen. Beim Auffinden steht plötzlich ihr Freund neben ihr.

