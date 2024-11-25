Auf Streife
Folge 7: Fischen Impossible
44 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Aufgeregt betritt eine Mutter mit der Tochter die Wache Köln-Mülheim: Sie ist in Rheinnähe um 1.000 Euro bestohlen worden! - Ein Junggesellinnenabschied eskaliert: Die Braut bricht zusammen und der Koch halluziniert! - Aus Sorge um die verschwundene Nachbarin sucht eine Frau Hilfe. In ihren Händen hält sie deren blutverschmiertes Shirt! - Auf Streife fällt den Beamten eine Frau auf, die die Fensterscheibe eines Wagens einschlagen will, um einen Hund zu retten.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1