Auf Streife
Folge 12: Sammelleidenschaft
44 Min.Ab 12
Da zwei Spendensammler aggressiv Spenden einfordern, geht ein Ladenbesitzer in die Offensive. - Eine Schwangere sucht die Wache auf, um die Toilette zu nutzen. Als ein Mann das Revier betritt, wird die Frau nervös. - Während eines Campingurlaubes entfacht ein heftiger Streit zwischen zwei Familien, weil die Tochter verschwunden ist! - Ein Nachbarschaftsstreit droht zu eskalieren: Des Nachbars Autoreifen sind vor der anstehenden Geschäftsreise zerstochen worden!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1