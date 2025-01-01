Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten

SAT.1Staffel 10Folge 139
Folge 139: Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten

44 Min.Ab 12

In der Nacht wird ein Architekt niedergeschlagen und wacht gefesselt auf einem Schrottplatz auf. - Ein Mann wird von einer Drohne getroffen, die wegen des schweren Geldtransports nicht in der Luft blieb! - Während ein Bagpacker um Geld trommelt, wehrt seine Freundin im Café einen Gast mit Pfefferspray ab! - Während des Trainings verletzt sich eine 16-Jährige. Die Beamten erkennen sofort, dass die Geräte manipuliert wurden!

SAT.1
