Auf Streife
Folge 152: Anton, nur geliehen
44 Min.Ab 12
Auf Streifenfahrt rollt den Beamten ein leerer Kinderwagen vor das Auto! Aufgelöst erklärt die Mutter: Ihr Baby wurde entführt! - Verprügelt betritt ein junger Mann die Wache Köln-Mülheim: Sein Ausbilder hat ihn so zugerichtet! - Überfall im Spielzeugladen: Der Sohn der Besitzerin wurde vor den Augen der Angestellten niedergeschlagen! - Ein Kleingärtner rastet aus und beschuldigt den Getränkelieferanten seinen Hochzeitstag ruiniert zu haben, weil er das falsche Bier lieferte.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1