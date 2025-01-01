Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Anton, nur geliehen

SAT.1Staffel 10Folge 152
Anton, nur geliehen

Anton, nur geliehenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 152: Anton, nur geliehen

44 Min.Ab 12

Auf Streifenfahrt rollt den Beamten ein leerer Kinderwagen vor das Auto! Aufgelöst erklärt die Mutter: Ihr Baby wurde entführt! - Verprügelt betritt ein junger Mann die Wache Köln-Mülheim: Sein Ausbilder hat ihn so zugerichtet! - Überfall im Spielzeugladen: Der Sohn der Besitzerin wurde vor den Augen der Angestellten niedergeschlagen! - Ein Kleingärtner rastet aus und beschuldigt den Getränkelieferanten seinen Hochzeitstag ruiniert zu haben, weil er das falsche Bier lieferte.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen