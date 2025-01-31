Auf Streife
Folge 153: Axtschweiß
45 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Wie ein Irrer haut ein Mann mit der Axt auf ein Auto, in dem zwei Maskierte sitzen! - Im Park rennt eine Seniorin mit dem Schild "Free Hugs" auf die Beamten zu. Darauf werden sie von einem Mann fast überrannt, der verfolgt wird! - Eine Frau bringt eine mit Geld gefüllte Büste auf die Wache Köln-Mülheim. Wer hat das Geld dort versteckt? - Auf dem Revierparkplatz versucht ein an einen Stuhl geklebter Mann vergeblich, sich von diesem zu lösen!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1