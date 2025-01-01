Auf Streife
Folge 156: Durch die Blume
45 Min.Ab 12
Ein Fahrer flüchtet nach einem Verkehrsunfall. Später kehrt er zurück. Verdächtig: Eine Handtasche liegt auf dem Rücksitz! - Mit einer aufgeschlitzten Matratze steht eine Rentnerin auf der Wache Köln-Mülheim: Der Dieb kannte ihr Geld-Versteck! - Eine Wanderin setzt den Notruf ab: An ihr ist ein Wagen mit einem Kind vorbeigefahren und es hat nach Hilfe gerufen! - Nach einer WG-Party: Die Tür ist aufgebrochen, aber die Wohnung ist komplett geputzt und Frühstück ist gemacht!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1