Auf Streife
Folge 16: DJ Drama
45 Min.Ab 12
Einbruch mit Verwüstung in einem Nachtclub: Der DJ hat direkt einen Verdacht, wer es war! - Hilferufe vor der Wache Köln-Mülheim: Ein Wagen mit einer offenen Tür ist zu sehen, aber wer hat um Hilfe gerufen? - Großer Schock für eine Mutter: Der Ex stürmt die Wohnung, schlägt den Freund nieder und verschwindet mit dem Baby! Was bleibt, ist das Resultat des Vaterschaftstests. - Ein Kiosk verkauft Alkohol an Teenager. Bei den Ermittlungen fällt auf: Es gibt ein weiteres Vergehen!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1