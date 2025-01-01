Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 173
44 Min.Ab 12

Ein Fahrer fährt ungebremst ein Pärchen an! Obwohl die Frau schwer verletzt ist, flüchtet er. - Als eine Frau nach Hause kommt, findet sie einen maskierten und bewusstlosen Einbrecher vor. - Zwei Teenies bringen einen gefundenen Geldumschlag auf die Wache Köln-Mülheim. Danach melden sich zwei Männer, die angeblich beide das Geld verloren haben. - In einer Wohnung wird eine gefährliche Schlange gesichtet, die prompt zugebissen hat!

