Auf Streife
Folge 173: Herzrasen
44 Min.Ab 12
Ein Fahrer fährt ungebremst ein Pärchen an! Obwohl die Frau schwer verletzt ist, flüchtet er. - Als eine Frau nach Hause kommt, findet sie einen maskierten und bewusstlosen Einbrecher vor. - Zwei Teenies bringen einen gefundenen Geldumschlag auf die Wache Köln-Mülheim. Danach melden sich zwei Männer, die angeblich beide das Geld verloren haben. - In einer Wohnung wird eine gefährliche Schlange gesichtet, die prompt zugebissen hat!
Weitere Folgen in Staffel 10
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
