Auf Streife
Folge 176: Der Bodyguard
45 Min.Ab 12
Ein Bodyguard meldet seine Schutzbefohlene auf der Wache Köln-Mülheim als vermisst! - Ein Junge geht in das Haus des Nachbarn und kehrt nicht wieder zurück. Der Mann ist bekannt als verrückter Professor! - Die Erfinderin eines beheizbaren BHs wird von einer Testerin angezeigt: Sie hat sich Verbrennungen zugezogen! - Auf Streife beobachten die Beamten ein Vater-Sohn-Duo, das hektisch einen E-Scooter ins Auto packt. Angeblich sind sie Juicer ...
