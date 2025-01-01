Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Für das Leben meines Bruders

SAT.1 Staffel 10 Folge 21
Für das Leben meines Bruders

Für das Leben meines BrudersJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 21: Für das Leben meines Bruders

45 Min. Ab 12

Verzweifelt betritt eine 17-Jährige die Wache Köln-Mülheim und macht eine Selbstanzeige: Sie habe einen Laptop gestohlen! - Auf Streife entdecken die Beamten einen gefesselten Mann, der offenbar Opfer eines brutalen Überfalls wurde. - Eine Floristin wird im Laden mit einer Kopfwunde aufgefunden. War es ein Unfall? - Auf der Wache Köln-Mülheim erscheint ein Mann und behauptet, er habe eine Leiche im Kofferraum!

