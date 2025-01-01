Auf Streife
Folge 27: Ratte mal
44 Min.Ab 12
Eine Gastronomin betritt die Wache Köln-Mülheim: Eine tote Ratte mit einer Schutzgeldzahlungs-Notiz war im Briefkasten! - Ein 16-Jähriger ist mit der Mutter auf dem Revier Köln-Mülheim, weil ein Mitschüler sein Handy zerstört hat. - Auf Streife greifen die Beamten eine verwirrte Frau im Bademantel auf, die mit Modeschmuck, Plüschtieren und Töpfen bepackt ist. - Eine Frau beobachtet, wie im Nachbarshaus jemand aus dem Fenster stürzt. Sie setzt den Notruf ab!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
