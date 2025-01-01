Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ab durch die Hecke

SAT.1Staffel 10Folge 33
Ab durch die Hecke

Folge 33: Ab durch die Hecke

44 Min.Ab 12

Aufgelöst betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim: Eine Disco-Bekanntschaft hat sie abgefüllt und vergewaltigt! Ihr Bruder ist bereits auf Rachezug. - Ein Mann erstattet Anzeige: Jemand hat sich mit Malfarbe an seinem Wagen ausgelassen! - Randale vor dem Stripclub: Einer Frau wird der Zutritt verwehrt! Dabei will sie ihren Bruder retten ... - Ein Buttersäureangriff auf ein Bettengeschäft vergrault die Kundschaft. Wer hat es auf den Laden abgesehen?

