Auf Streife
Folge 33: Ab durch die Hecke
44 Min.Ab 12
Aufgelöst betritt eine Frau die Wache Köln-Mülheim: Eine Disco-Bekanntschaft hat sie abgefüllt und vergewaltigt! Ihr Bruder ist bereits auf Rachezug. - Ein Mann erstattet Anzeige: Jemand hat sich mit Malfarbe an seinem Wagen ausgelassen! - Randale vor dem Stripclub: Einer Frau wird der Zutritt verwehrt! Dabei will sie ihren Bruder retten ... - Ein Buttersäureangriff auf ein Bettengeschäft vergrault die Kundschaft. Wer hat es auf den Laden abgesehen?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1