Die zwei Seiten des Marvin B.Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 35: Die zwei Seiten des Marvin B.
44 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Die Beamten greifen einen Jungen im Schlafanzug auf. Die Suche nach den Eltern endet bei einem eskalierten Saufgelage. - Nachdem ein Mann um 400 Euro bestohlen wurde, landet er auf der Wache Köln-Mülheim. Dann betritt eine Prostituierte mit einem dicken Portemonnaie das Revier. - Sachbeschädigung auf einem Reiterhof: Dabei ist das Pferd gestohlen worden! - Tatort Jugendherberge: Handys werden entwendet und ein Maskierter hat Leichtathletinnen unter der Dusche gefilmt!
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1