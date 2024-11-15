Auf Streife
Folge 39: Goldfinger
44 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Eine Frau wird um ihr Insulin bestohlen, als sie einer lebenden Statue zuschaute. - In einem Restaurant werden "Upskirting"- Fotos beim vorbestraften Chef gefunden. Hat er seinen Mitarbeiterinnen unter den Rock fotografiert? - Auf der Wache Köln-Mülheim will eine Frau ihren Ex-Freund anzeigen. Später kommt sie jedoch ins Wanken. - Als eine Mutter mit der Freundin ihres Sohnes nach Hause kommt, finden sie dort die angeblich neue Lebensgefährtin vor. Vom Sohn keine Spur.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1