Auf Streife

Klein allein

SAT.1Staffel 10Folge 40
Klein allein

Auf Streife

Folge 40: Klein allein

45 Min.Ab 12

Ein Zweijähriger wird bei Dunkelheit allein auf einem Spielplatz gefunden. Wo ist die Aufsichtsperson? - Ein Anwohner meldet einen Wagen, der seit Tagen vor dem Mehrfamilienhaus campiert. Darin: Eine Kamera, ein Fernglas und ein Stapel Spannerfotos! - Auf der Wache Köln-Mülheim bricht ein Mann mit einer Tüte in der Hand voller Pillen zusammen. - Im Altenheim wird einer Rentnerin Schmuck gestohlen. Doch schnell kommt raus, dass sie nicht das einzige Opfer ist.

