Auf Streife
Folge 43: Gefangen
44 Min.Ab 12
Nachdem eine Schwangere die Toilette benutzt, bemerkt eine junge Mutter, dass sie beklaut wurde. - Eine Kneipenschlägerei mit Axt und Keule sorgt für großen Ärger. Doch was ist der verheulten Frau in der Ecke passiert? - Eine Schülerin glaubt, ihre Schwester gesehen zu haben, die vor zwei Jahren spurlos verschwunden ist! - In einem geangelten Fisch wird ein Ehering gefunden. Auf der Wache Köln-Mülheim wird nach dem Besitzer gesucht.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1