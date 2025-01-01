Auf Streife
Folge 46: Von Stalkern und Säufern
44 Min.Ab 12
Auf dem Revier zeigt ein Mann seine Stalkerin an: Sie droht ihm mit gemeinsamem Suizid! - Eine 14-Jährige wird aufgegriffen und zur Wache Köln-Mülheim gebracht. Angeblich ist sie abgehauen, doch es gibt keine Vermisstenanzeige. - Ein Mann wird angefahren. Der Fahrer zeigt Einsicht und alles scheint nach einem Unfall auszusehen, bis eine Zeugin aussagt. - Halbnackt und gefesselt wird ein Mann in seiner Wohnung aufgefunden. Er wurde betäubt und um seine Multimedia-Artikel beraubt!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
