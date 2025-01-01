Auf Streife
Folge 58: Null null Schneider
44 Min.Ab 12
Eine Frau betritt mit 8.500 Euro die Wache Köln-Mülheim: Sie will ihre Tochter auslösen. Ein Kommissar forderte sie dazu auf. Weil das Restaurant-WC dauerbesetzt ist, flippt ein Gast aus. Doch der andere Gast auf der Toilette kann diese nicht verlassen. Ein Pizza-Bote ist in Sorge: Eine Frau mit blutiger Nase öffnet die Tür und aggressives Männergebrüll ist zu hören. Auf Nachtstreife fällt ein Junge in dunkler Kleidung auf, der verdächtig durch einen Garten schleicht.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
