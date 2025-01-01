Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Leinenpflicht - kenn ich nicht!

SAT.1Staffel 10Folge 76
Leinenpflicht - kenn ich nicht!

Leinenpflicht - kenn ich nicht!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 76: Leinenpflicht - kenn ich nicht!

44 Min.Ab 12

Eine Mutter betritt mit ihrer Tochter die Wache Köln-Mülheim: Die Kleine wurde von einem leinenlosen Hund umgerannt. Der geparkte Wagen einer Frau hat einen dicken Lack-Kratzer. Ein Zettel mit "Vollidiot" gibt den wichtigen Hinweis. Das Fahrrad eines Bahn-Kontrolleurs wurde demoliert - und der einzige Zeuge verweigert die Aussage. Im Garten eines Koi-Karpfen-Züchters schleicht nachts ein Mann umher. Als die Beamten eintreffen, finden sie einen mit Salzsäure Verletzten vor.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen