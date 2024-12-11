Auf Streife
Folge 84: Bräutigam gesucht
45 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12
Am Tag der Heirat wird in das Haus des Paares eingebrochen. Auch der Bräutigam ist verschwunden! - Beim Lauftraining wird eine Frau von einem Pfeil getroffen, der von einer Wald-Hütte abgeschossen wurde! - Als ein Mann seine trockene Frau von einer Party abholt, stellt er fest: Sie hat einen Alkohol-Rückfall! Er sucht Hilfe auf dem Revier Köln-Mülheim. - Auf Streife stoßen die Beamten auf einen Streit um eine Bratpfanne. Offenbar wurde diese genutzt, um ein Auto zu beschädigen.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
