Auf Streife
Folge 85: Big B Is Watching You
45 Min.Ab 12
Während eines Beauty-Livestreams bricht eine Influencerin plötzlich wegen Gesichts-Verätzungen ab! - Auf Streife finden die Beamten einen leeren Pkw vor, der gegen eine Mauer gerast ist. Wo ist der Fahrer? - Ein sich fremdes Pärchen betritt in Plüschhandschellen gefesselt die Wache Köln-Mülheim: Ein Junggesellinnenabschied soll dafür verantwortlich sein! - Aus den Ritzen eines geschlossenen Garagentores dringt Qualm und Geräusche eines laufenden Motors aus!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1