Auf Streife
Folge 105: Ganz der Vater
45 Min.Ab 12
Ein 16-Jähriger bedrängt eine 15-Jährige auf der Toilette des Jugendzentrums. Zur Verwunderung der Polizisten bestätigt er den Vorfall ohne Einsicht etwas Falsches getan zu haben. - Eine Hartz IV-Empfängerin wird beim Diebstahl von Energydrinks erwischt. Hintergrund ist die ihre fehlende Kraft und Energie für ihr Baby - doch wo ist das Kind? - Und: Ein Installateur begibt sich in ein Bordell, um eine kaputte Sanitäranlage zu reparieren - und trifft dort seine Tochter ...
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1