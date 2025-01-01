Auf Streife
Folge 10: Ehefrau und Auto geschlagen
45 Min.Ab 12
Eine Autofahrerin muss sich in ihrem Wagen vor dem randalierenden Ehemann verschanzen. - Ein Kind schlafwandelt am Ufer eines Sees, die Beamten können den Kleinen zu seiner Mutter zurückbringen. Dort werden sie direkt wieder mit Problemen konfrontiert. - Eine Braut wird mitten auf der Straße verschleppt. Ist es ein Spaß oder eine echte Entführung? - Und: Ein Kind wird von einer Elektrorollstuhlfahrerin angefahren. Werden die Beamten die Unfallflüchtige aufspüren?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1