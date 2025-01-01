Auf Streife
Folge 9: Wenn Oma schläft
45 Min.Ab 12
Eine Dreijährige flaniert seelenruhig über die Straße und prompt passiert ein Unfall. Wie kommt die Kleine nur alleine auf die Straße? - Ein mysteriöser Taucher wird im Wald mit einer Kiste unter dem Arm von der Polizei aufgegriffen. Was verbirgt sich in der Kiste und wieso spaziert der Mann im Taucheranzug durch den Wald? - Ein Straßenmusikant rastet aus, weil ein Passant ihm Kleingeld in den Schallbecher des Saxophons geworfen hat. Die Situation droht zu eskalieren.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
