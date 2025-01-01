Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Wenn Oma schläft

SAT.1Staffel 4Folge 9
Wenn Oma schläft

Auf Streife

Folge 9: Wenn Oma schläft

45 Min.Ab 12

Eine Dreijährige flaniert seelenruhig über die Straße und prompt passiert ein Unfall. Wie kommt die Kleine nur alleine auf die Straße? - Ein mysteriöser Taucher wird im Wald mit einer Kiste unter dem Arm von der Polizei aufgegriffen. Was verbirgt sich in der Kiste und wieso spaziert der Mann im Taucheranzug durch den Wald? - Ein Straßenmusikant rastet aus, weil ein Passant ihm Kleingeld in den Schallbecher des Saxophons geworfen hat. Die Situation droht zu eskalieren.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

