Auf Streife
Folge 16: Die falschen Drogenfreunde
45 Min.Ab 12
Ein Vater alarmiert die Polizei, weil sein Sohn von einer Schulkameradin Drogen kauft. Als die Polizei eintrifft, findet sie den Vater verletzt vor und die Schulfreundin ist über alle Berge. - Die Polizisten werden zu einer Schlägerei gerufen. Als sie eintreffen, ist die Sachlage sehr uneindeutig. - Ein Ehepaar beschallt die gesamte Nachbarschaft mit lautstarker Marschmusik. Nicht, weil sie große Fans dieses Musik-Genres sind, sondern um dem Nachbarn eins auszuwischen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1