Auf Streife
Folge 15: Das ist gar nicht meine Mama
44 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie dort eintreffen, finden sie eine Siebenjährige und ihre Mutter vor. Doch irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. - Die Einstandsfeier eines Kollegen findet durch die betrunkene Kollegin kein Ende. Aber wieso betrinkt sich die Kollegin bei dem beruflichen Anlass? - Und: Die Beamten treffen auf zwei rangelnde Rentner. Was hat den Streit ausgelöst?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1