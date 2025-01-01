Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 3
Folge 3: Dein Baby, unser Baby

45 Min.Ab 12

Eine Frau hört verzweifelte Schmerzensschreie aus dem Nachbarhaus. Doch die Bewohner wollen die Beamten nicht hineinlassen. Was passiert in dem Haus? - Ein älterer Herr will bei der Bank 3000 Euro abheben. Der aufmerksamen Bankmitarbeiterin kommt der vermeintliche Enkel, der den Mann begleitet, dubios vor. Sie ruft die Polizei - und behält Recht! - Die Beamten werden zu einem Unfall mit einem Linienbus gerufen, bei dem die Fahrgäste bereits die Initiative ergriffen haben.

