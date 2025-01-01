Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Durchgedrehter Vater auf Drogensuche

SAT.1Staffel 4Folge 20
Durchgedrehter Vater auf Drogensuche

Durchgedrehter Vater auf DrogensucheJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 20: Durchgedrehter Vater auf Drogensuche

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden in eine Schule gerufen, weil ein Vater die Rucksäcke von Schülern durchwühlt. Wie kommt er dazu? - Zwei Männer schleichen verdächtig auf dem Gelände eines Autohauses herum. Eine Anwohnerin beobachtet die zwei und alarmiert die Polizei. - Ärger im Spieleparadies: Ein Vater hat in einem Supermarkt mit seinen zwei Söhnen eine weitläufige Spielelandschaft aus Lebensmitteln errichtet. Das schmeckt dem Filialleiter gar nicht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen