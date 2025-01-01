Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Tote Katze auf Komposthaufen

SAT.1Staffel 4Folge 14
Tote Katze auf Komposthaufen

Auf Streife

Folge 14: Tote Katze auf Komposthaufen

44 Min.Ab 12

Eine Nachbarin entdeckt die tote Nachbarskatze auf dem Komposthaufen. Wer hat die Katze umgebracht und entsorgt? - Eine Mutter versucht die Hochzeit des Sohnes zu verhindern. Was ist der Hintergrund dieser Schikane? - Eine Frau vermutet, dass ihre im Rollstuhl sitzende Freundin in einem Dessousladen festgehalten wird. Der Verkäufer gibt sich ahnungslos, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm.

