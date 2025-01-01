Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Zwei blutjunge Beschützer

SAT.1Staffel 4Folge 11
Zwei blutjunge Beschützer

Zwei blutjunge BeschützerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 11: Zwei blutjunge Beschützer

44 Min.Ab 12

Zwei minderjährige Jungs schießen mit Soft-Air-Waffen herum. Die Beamten bringen sie heim und decken ein dunkles Familiengeheimnis auf. - Ein Einbrecher entpuppt sich als enttäuschter Ex-Verlobter, der sich vollkommen im Recht sieht. - Eine verwirrte Rentnerin wird von ihrer Tochter mit Sack und Pack vor die Tür gesetzt. Nur zögernd gibt die Rabentochter den Beamten die dramatischen Hintergründe preis.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen