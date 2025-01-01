Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 4Folge 12
44 Min.Ab 12

Ein Junkie verletzt eine Kellnerin mit einer mutmaßlich HIV-infizierten Spritze und flüchtet. Werden die Beamten den Täter stoppen? - Ein kleines Mädchen sitzt tränenüberströmt und mutterseelenallein auf einem Spielplatz. Wurde es vergessen? - Skandal im Kunstmuseum: Zwei Möchtegern-Künstler drängen den Besuchern ihre obszönen Kunstwerke auf. - Und: Ein minderjähriges Geschwisterpaar provoziert einen Verkehrsunfall, weil die beiden sich im Selfie-Wahn auf die Fahrbahn legen.

