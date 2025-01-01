Auf Streife
Folge 1: Mit Legal Highs auf Todeskurs
44 Min.Ab 12
Ein Mann glaubt die Welt vor Zombies beschützen zu müssen und greift dabei eine Frau tätlich an. Die Beamten müssen sich auf die Suche nach dem selbsternannten Zombiejäger machen. - Auf Grund einer fristlosen Kündigung randaliert ein Fliesenleger in seiner ehemaligen Firma. Die Beamten müssen deeskalieren. - Eine Nachbarin beobachtet einen Einbruch, doch die eigentliche Bewohnerin will den Einbruch nicht bemerkt haben. Was steckt dahinter?
